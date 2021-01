Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un remplaçant à Sanson ? La réponse de Villas-Boas !

Publié le 24 janvier 2021 à 11h10 par T.M.

Pour Morgan Sanson, le départ est imminent. Alors que le Français est attendu à Aston Villa, la question est de savoir si l’OM le remplacera. Ce samedi, la question a été posée à André Villas-Boas.

Arrivé à l’OM en janvier 2017, Morgan Sanson s’apprête à faire ses valises 4 ans plus tard. Ce samedi, le milieu de terrain n’était pas sur la feuille de match face à l’AS Monaco et pour cause. En effet, les derniers détails du transfert de Sanson à Aston Villa sont en train d’être réglés. Alors que les deux clubs seraient tombés d’accord pour un transfert avoisinant les 18M€, le futur ex-joueur de l’OM est attendu dans les prochains jours du côté de Birmingham pour passer sa visite médicale. Après Kevin Strootman, André Villas-Boas va donc perdre un nouveau joueur au milieu de terrain, mais les Phocéens pourraient ne pas rester les bras croisés.

Sanson sera-t-il remplacé ?