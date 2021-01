Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un terrible coup de tonnerre pour l’avenir de Villas-Boas ?

Publié le 24 janvier 2021 à 8h15 par T.M.

Ce samedi, l’OM a de nouveau perdu en Ligue 1, cette fois contre l’AS Monaco (3-1). Une défaite qui pourrait bien être fatale à André Villas-Boas.

L’OM s’enfonce un peu plus dans la crise. Depuis plusieurs jours, le climat est délétère sur la Canebière. En effet, les mauvais résultats s’accumulent. Les hommes d’André Villas-Boas ont notamment perdu contre Nîmes et le RC Lens en Ligue 1. Deux défaites qui font trembler du côté de l’OM, au point même de remettre en question l’avenir de Villas-Boas sur le banc marseillais. Alors que l’entraîneur portugais a assuré qu’il avait son poste à disposition de sa direction, la nouvelle défaite des Phocéens contre l’AS Monaco (3-1) pourrait bien être celle de trop pour le Special Two.

La fin entre l’OM et Villas-Boas ?