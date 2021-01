Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Kylian Mbappé pour son avenir ?

Publié le 24 janvier 2021 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il est à la croisée des chemins dans son aventure au Paris Saint-Germain, club où son contrat actuel expirera le 30 juin 2022, Kylian Mbappé voit plusieurs opportunités se présenter à lui pour son avenir. Mais laquelle d’entre-elles est la meilleure pour l’international français ?

Arrivé au Paris Saint-Germain en provenance de l’AS Monaco en août 2017, Kylian Mbappé pourrait bien être en train de vivre ses derniers mois du côté de la capitale française. En effet, son contrat actuel prendra fin le 30 juin 2022, chose qui risque de conduire le PSG à devoir le vendre l’été prochain s’il n’a pas prolongé d’ici-là, sous peine de s’exposer à la possibilité qu’il s’en aille librement un an plus tard. Pour l’heure, la priorité des pensionnaires du Parc des Princes est évidemment de renouveler le bail de leur numéro 7, mais le soucis réside dans le fait que l’attaquant de 22 ans n’a toujours pas tranché sur la question. En effet, au micro de Téléfoot la Chaine ce vendredi soir après la victoire du PSG contre Montpellier (4-0), Kylian Mbappé a laissé ouvert le champ de tous les possibles en admettant être toujours en pleine réflexion sur son avenir : « On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. (…) Mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion », a-t-il indiqué.

