Mercato - PSG : Leonardo doit encore se méfier pour Mbappé !

Publié le 23 janvier 2021 à 17h30 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Kylian Mbappé semble être à un tournant de sa jeune carrière.

Jusque-là assez discret concernant son avenir et sa volonté de continuer ou non au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a enfin pris position. A la sortie de la large victoire sur Montpellier ce vendredi (4-0), l’attaquant parisien a en effet confirmé ce qu’avait déjà révélé Leonardo, c’est-à-dire l’existence de négociations avec le PSG pour une prolongation de contrat. Il est pourtant resté très vague, ne s’exprimant jamais véritablement sur sa permanence au PSG, ou sur un départ. « On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux. Les supporters, le club, ils m’ont toujours aidé. Rien que pour ça déjà, je serai toujours reconnaissant envers le club. Mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion » a expliqué Mbappé, dont le contrat avec le PSG se termine en juin 2022, au micro de Téléfoot La Chaîne . « Bientôt c’est quand ? Si j’avais la réponse je l’aurais dite aujourd’hui (rire). Mais ce n’est pas une volonté de gagner du temps ou quoi, parce que c’est vraiment une réflexion. Je n’ai pas envie, par exemple, de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Voilà, si je signe c’est pour rester, c’est pour ça que ça amène une réflexion ». On devrait donc bientôt en savoir plus concernant l’avenir d’une des deux grandes stars du Paris Saint-Germain.

