EXCLU - Mercato - PSG : Tuchel a déjà deux opportunités concrètes pour rebondir !

Publié le 23 janvier 2021 à 17h00 par Alexis Bernard

Viré du PSG la veille de Noël, Thomas Tuchel ne devrait pas avoir de mal à retrouver un projet. Selon nos sources, l’Allemand a déjà deux opportunités sous le coude.

Démis de ses fonctions pour laisser place à Mauricio Pochettino, Thomas Tuchel ne restera pas longtemps sans club. Avant même son départ du PSG, l’Allemand avait déjà reçu des sollicitations. Celle du Bayern Munich, il y a un an, a été la plus chaude. L’écurie bavaroise lui proposait un contrat de cinq années, que Tuchel a fini par refuser pour aller au bout de son aventure parisienne. Bien lui en a pris puisqu’il a disputé, quelques mois plus tard, une finale de Ligue des Champions.

Chelsea et un autre club