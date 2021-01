Foot - Mercato - OGC Nice

EXCLU - Mercato : Danilo (Nice) file en Russie !

Publié le 23 janvier 2021 à 16h36 par Alexis Bernard

Dans l’air du temps depuis plusieurs jours, le départ de Danilo (OGC Nice) est désormais acté vers la Russie.

Des discussions entre l’OGC Nice, Danilo et le CSKA Moscou ont lieu depuis le début du mois de janvier. Le milieu de terrain brésilien de 24 ans, en manque de temps de jeu, cherche à relever un nouveau défi. Et visiblement, le projet russe l’a séduit. Selon nos informations, tout est calé entre toutes les parties pour son départ.

Un prêt pour Danilo

L’OGC Nice et le CSKA Moscou ont trouvé un accord pour le prêt de Danilo. Le Brésilien va donc filer en Russie pour la deuxième partie de saison et tenter de s’y relancer. Si le contenu de ce prêt n’a pas filtré, il est fort possible d’y trouver une option d’achat permettant à Danilo de rester à Moscou cet été. Acheté à Braga à l’été 2018 pour environ 10 millions d’euros, l’international brésilien n’a disputé que 4 rencontres cette saison avec Nice…