Mercato - PSG : Pochettino réagit à la bombe lâchée par Mbappé !

Publié le 23 janvier 2021 à 8h45 par D.M.

Kylian Mbappé a fait le point sur son avenir ce vendredi après la victoire du PSG face à Montpellier (4-0). Et son entraîneur Mauricio Pochettino n’a pu échapper aux questions sur le futur de son joueur.

Kylian Mbappé occupe une place centrale dans l’actualité sportive ce samedi en France, mais aussi en Espagne. Et pour cause, le champion du monde français, annoncé comme la grande priorité du Real Madrid, a accepté d’évoquer son avenir après la victoire de son équipe face à Montpellier (4-0). Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail et un départ lors du mercato estival n’est pas exclu. « On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, j’ai toujours été très heureux. Les supporters, le club, ils m’ont toujours aidé. Rien que pour ça déjà, je serai toujours reconnaissant envers le club. Mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion (…) Je n’ai pas envie, par exemple, de signer un contrat et de dire un an après que je veux partir parce que je ne voulais pas signer le contrat. Voilà, si je signe c’est pour rester, c’est pour ça que ça amène une réflexion » a-t-il confié au micro de Téléfoot la chaîne .

« J’espère qu’il sera là pour plusieurs années »