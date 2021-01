Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bernat, Di Maria… L’horizon s’éclaircit pour Leonardo !

Publié le 24 janvier 2021 à 17h30 par Hadrien Grenier

Tandis que les cas Neymar et Kylian Mbappé monopolisent l’attention, plusieurs autres dossiers sont présents sur le bureau de Leonardo actuellement. Parmi eux figurent ceux de Juan Bernat et d’Angel Di Maria, dont les contrats s’achèveront en fin de saison. Mais il semblerait que l’horizon s’éclaircisse enfin pour le PSG avec les deux hommes.

Le moins que l’on puisse dire est que Leonardo a du pain sur la planche au cours de cette fenêtre hivernale des transferts. Et pour cause, le directeur sportif du Paris Saint-Germain

va tenter jusqu’au bout de renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino, qui a fait de Dele Alli sa grande priorité de recrutement comme le10sport.com vous l’a révélé. Parallèlement, l’Italo-brésilien travaille sur les épineux dossiers des prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, dont les contrats expireront en juin 2022. Seulement voilà, hormis ces deux cas hautement symboliques pour le PSG, deux autres sont plus urgents en terme de temporalité, à savoir ceux de Juan Bernat et d’Angel Di Maria. En effet, les deux hommes arriveront au terme de leur contrat le 30 juin prochain au sein des pensionnaires du Parc des Princes, ce qui les conduit à se diriger tout droit vers un départ libre pour l’heure.

Les discussions avancent dans le bon sens pour Juan Bernat !

Seulement voilà, ces deux dossiers commenceraient à s’éclaircir pour le PSG. Dans le cas du latéral espagnol arrivé en provenance du Bayern Munich à l’été 2018, il est annoncé de longue date qu’il négocie avec sa direction dans l’optique d’une prolongation. Cependant, ces négociations trainent en longueur, chose qui aurait éveillé l’attention de courtisants. Ainsi, le FC Barcelone ou encore le Séville FC ont été cités comme des clubs intéressés par la perspective de s’attacher les services de l’international espagnol. Mais que les supporters du PSG se rassurent, les négociations avanceraient enfin dans le bon sens pour la prolongation de Juan Bernat ! C’est du moins ce qu’annonce Saber Desfarges, le journaliste de Téléfoot la Chaine assurant que les discussions avancent positivement entre les champions en titre de Ligue 1 et le joueur de 27 ans. Reste maintenant à savoir si cette tendance positive se matérialisera par une annonce officielle de prolongation au cours des prochaines semaines.

Angel Di Maria entend finir sa carrière au PSG !