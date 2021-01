Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dos au mur pour son opération dégraissage ?

Publié le 24 janvier 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Leonardo voudrait se séparer de plusieurs éléments, et notamment de Julian Draxler et de Thilo Kehrer, avant la fin du mercato hivernal. Toutefois, le directeur sportif du PSG éprouverait les pires difficultés à se débarrasser de ses deux indésirables.

Arrivé de Wolfsbourg à l'hiver 2017, Julian Draxler n'est jamais parvenu à s'imposer au PSG. Une situation qui aurait pu causer sa perte. En effet, lors des dernières fenêtres de transferts, le milieu offensif de 27 ans aurait pu quitter le PSG à maintes reprises. Alors qu'il défend toujours les couleurs parisiennes, Julian Draxler serait une nouvelle fois concerné par un départ. Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, l'international allemand pourrait rapporter quelques millions d'euros au club, plutôt que de partir gratuitement l'été prochain, s'il venait à partir lors de cette fenêtre de transferts. Comme l'a précisé L'Equipe dernièrement, Leonardo tenterait une nouvelle fois de se séparer de Julian Draxler. Toutefois, le natif de Gladbeck n'aurait pas l'intention de quitter le PSG avant la fin de son contrat, et ce, pour pouvoir partir librement et percevoir une belle prime à la signature dans son nouveau club. En parallèle, Thilo Kehrer se retrouverait dans la même situation. A en croire le média français, le directeur sportif du PSG espérerait également voir partir Thilo Kehrer, tout comme Idrissa Gueye, Leandro Paredes et Abdou Diallo, mais aucun de ces joueurs ne voudraient quitter la capitale française. Et la volonté de ses indésirables ne serait pas le seul problème de Leonardo, le directeur sportif du PSG.

Leonardo aurait les mains liées pour Draxler et Kehrer