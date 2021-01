Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Draxler, titis… Leonardo va être très actif cet hiver !

Publié le 19 janvier 2021 à 19h30 par Th.B.

Julian Draxler se trouve dans les six derniers mois de son contrat au PSG. Dans les bureaux des dirigeants du club, on ne fermerait pas la porte à un départ cet hiver. En outre, Leonardo se pencherait sur les cas des titis parisiens. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Julian Draxler ? Sous contrat jusqu’en juin prochain, le milieu offensif allemand n’est clairement pas un titulaire indiscutable au PSG et figure sur la liste des départs depuis désormais un bon moment. Mais le Paris Saint-Germain peut-il vendre Draxler cet hiver afin de ne pas le perdre gratuitement à la fin de la saison ? Selon Paris Fans , il ne faudrait pas vraiment compter sur cette éventualité. Afin de pourvoir recruter Dele Alli, le PSG prévoirait de trouver un acheteur à Julian Draxler. À l’instant T, rien de concret ne serait à signaler. Journaliste pour Sport BILD , Christian Falk allait même plus loin dernièrement en lâchant une petite bombe. Arrivé à l’hiver 2017, Draxler ne songerait pas à quitter le PSG dans les prochaines semaines et aurait la ferme intention d’honorer son contrat jusqu’au bout. Courant mars, le milieu de terrain du PSG annoncerait alors son futur club, lui qui est très apprécié en Bundesliga et particulièrement du côté de l’Hertha Berlin et du Bayer Leverkusen.

Le problème Draxler

D’après les informations de Benjamin Quarez, journaliste de Goal , le PSG garderait un infime espoir de se séparer de Julian Draxler cet hiver puisque le club parisien laisserait toujours la porte ouverte à une vente de l’Allemand. Néanmoins, comme ce fut le cas ces derniers temps, le principal intéressé ne serait pas vraiment enclin à l’idée de quitter Paris et devrait ainsi y rester. Comme Le Parisien l’a confié dans ses colonnes du jour, Leonardo et la direction sportive ne seraient pas dupes et travailleraient déjà sur la succession de Julian Draxler et d’Angel Di Maria, tous deux en fin de contrat en juin prochain. Outre le dossier Draxler, la direction sportive parisienne se pencherait sur une autre opération importante.

Après Draxler, place au dossier des titis parisiens