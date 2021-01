Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Julian Draxler s'apprête à faire une annonce fracassante !

Publié le 15 janvier 2021 à 12h15 par A.M.

Bien que le PSG souhaiterait le vendre cet hiver, Julian Draxler compte bien aller au bout de son contrat et annoncer son futur club en mars prochain.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain aimerait boucler plusieurs ventes afin de renflouer ses caisses et envisager l'arrivée de nouveaux joueurs. Dans cette optique, Julian Draxler est en première ligne. Et pour cause, le contrat de l'international allemand prend fin en juin prochain et le PSG aimerait profiter du mercato d'hiver pour s'en séparer. Et pour cause, le mois de janvier représente la dernière opportunité pour le club de la capitale d'obtenir une indemnité de transfert. Mais encore faut-il lui trouver une porte de sortie et le convaincre de partir, ce qui n'est pas gagné.

Draxler annoncera son futur club au mois de mars

En effet, selon les informations de Christian Falk , Julian Draxler souhaite absolument aller au bout de son contrat et refusera de partir cet hiver. Le journaliste de BILD ajoute que l'international allemand annoncera même son prochain club en mars prochain. Par conséquent, le PSG ne pourra pas compter sur la vente de l'ancien joueur de Schalke 04 cet hiver, qui quittera donc le club de la capitale libre en fin de saison. Reste désormais à savoir quelle destination rejoindra Julian Draxler, quatre ans et demi après son arrivée à Paris.