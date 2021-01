Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria voit le bout du tunnel dans le dossier Milik, mais…

Publié le 19 janvier 2021 à 18h45 par Th.B.

Directeur du football de l’OM, Pablo Longoria serait bien parvenu à trouver un accord avec le Napoli pour le prêt d’Arkadiusz Milik. Néanmoins, il y aurait une histoire de clause et de plainte à régler en amont de l’arrivée de Milik à Marseille.

Alors que l’arrivée d’Arkadiusz Milik se préciserait à l’OM pour un prêt de 18 mois avec option d’achat obligatoire, Aurelio De Laurentiis mettrait des bâtons dans les roues du club phocéen et surtout de l’attaquant polonais. En effet, comme révélé par Tuttosport ce mardi, le président du Napoli compterait inclure une clause anti-Serie A dans l’accord pour qu’il ne puisse pas revenir en Italie après son aventure marseillaise. Et cette question de clause freinerait l’OM et ses plans de recruter Milik, mais ce ne serait pas tout.

Deux problèmes contractuels à régler pour que l’opération soit un succès