Mercato - PSG : Bernat, ventes... Leonardo est dans l'embarras pour ses dossiers chauds !

Publié le 23 janvier 2021 à 19h30 par Hadrien Grenier

Alors que les dossiers chauds s’empilent sur le bureau de Leonardo, que ce soit des prolongations de contrats ou des ventes, le directeur sportif du PSG serait en délicatesse dans la plupart d’entre-eux.

Cette fenêtre hivernale des transferts n’est pas de tout repos pour Leonardo. Et pour cause, le directeur sportif du Paris Saint-Germain doit recruter cet hiver afin de renforcer l’effectif de son nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Dans cette optique, l’entraîneur argentin a fait de Dele Alli sa grande priorité comme le10sport.com vous l’a révélé, même si le dossier semble être dans une impasse pour l’heure, Daniel Levy ne souhaitant pas le laisser partir de Tottenham d’ici la fin du mois de janvier. En parallèle, Leonardo doit travailler sur les prolongations de Kylian Mbappé et de Neymar, dont les contrats s’achèveront en 2022. Mais plus urgent encore en terme de temporalité, il doit également s’atteler à prolonger Juan Bernat et à vendre certains joueurs afin de combler les pertes financières subies par le PSG cette saison à cause de la pandémie de Covid-19, chiffrées à 204 M€.

Aucun joueur annoncé sur le départ ne voudrait s’en aller

Seulement voilà, dans ces deux dossiers, Leonardo semble être dans l’impasse. En ce qui concerne les ventes déjà, plusieurs joueurs ont été annoncé comme des candidats au départ aux yeux de la direction parisienne. En effet, L’Equipe a révélé que le PSG souhaitait se séparer de Julian Draxler, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Abdou Diallo ou encore Thilo Kehrer dans cette optique. Seulement voilà, aucun d’entre-eux n’aurait l’intention d’aller voir ailleurs prochainement. Le premier cité arriver au terme de son contrat en fin de saison, et il souhaiterait ainsi s’en aller librement afin de percevoir une belle prime de signature dans sa future écurie en partant librement du PSG. Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Abdou Diallo et Thilo Kehrer seraient tous dans la même optique, à savoir ne pas quitter les pensionnaires du Parc des Princes. De quoi grandement compliquer la tâche de Leonardo, qui doit récupérer 60 M€ par le biais de ventes.

Le FC Barcelone en embuscade dans le dossier Juan Bernat ?