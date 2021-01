Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà pris une grande décision avec Mbappé !

Publié le 23 janvier 2021 à 17h10 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé a entretenu le flou pour son avenir ce vendredi dans un contexte où il est annoncé dans le viseur du Real Madrid, le PSG aurait l’assurance que le club de la capitale espagnole ne passera pas à l’action sans les en informer au préalable.

« On discute avec le club, pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi parce que si je signe, c’est pour m’investir sur le long terme au PSG. (…) Mais voilà, je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion », a lâché Kylian Mbappé ce vendredi au sortir de la victoire du PSG contre Montpellier (4-0). Par ces mots, l’international français a enfin clarifié sa position quant à son avenir. L’attaquant de 22 ans est donc pour l’heure en pleine réflexion et devra prochainement trancher entre prolonger son contrat expirant en juin 2022 au PSG, ou bien s’en aller et rejoindre le Real Madrid, annoncé avec insistance sur ses traces.

Le Real Madrid n’agira pas dans le dos du PSG dans le dossier Kylian Mbappé