Mercato - PSG : La menace est clairement identifiée pour Leonardo dans ce dossier à 42M€ !

Publié le 24 janvier 2021 à 13h45 par D.M.

Selon plusieurs médias, le PSG suivrait de près la situation de Dayot Upamecano, qui pourrait quitter le RB Leipzig à la fin de la saison. Mais plusieurs équipes de Premier League penseraient aussi à l’international français.

« C'est intelligent si vous voulez causer des problèmes. Mais personne ne s'inquiète chez nous pour l'instant. Nous savons à quoi ressemble la situation contractuelle avec Upa. Et nous savons que nous aimons l'avoir avec nous, mais nous savons aussi comment sont les mécanismes dans le football » a déclaré Julian Nagelsmann en conférence de presse au moment d’évoquer les rumeurs sur l’avenir de Dayot Upamecano. Le défenseur central qui a prolongé en été dernier son contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2023, pourrait quitter son équipe lors du prochain mercato estival. Et à croire les informations de Fabrizio Romano et d’ Eurosport, le PSG suivrait de près la situation de l’international français, tout comme le Bayern Munich. Mais Leonardo devra également affronter la concurrence venue tout droit d’Angleterre.

Un duel Liverpool-Manchester United pour Upamecano ?