Mercato - Real Madrid : La nouvelle annonce de Klopp sur l'avenir de Salah !

Publié le 24 janvier 2021 à 11h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2023, Mohamed Salah a ouvert la porte à un départ au Real Madrid et au FC Barcelone au mois de décembre. Alors que le nom de l'Egyptien est de plus en plus lié au club merengue depuis cette sortie, Jürgen Klopp a fait passer un message sur l'avenir de son protégé.

Au mois de décembre dernier, Mohamed Salah a fait une sortie qui a eu l'effet d'une bombe. Alors qu'il a encore deux ans et demi de contrat avec Liverpool, l'international égyptien n'a pas hésité à ouvrir la porte au Real Madrid et au FC Barcelone. Selon Sky Sport , cette annonce n'aurait pas échappé à Zinedine Zidane, qui serait prêt à tendre les bras à Mohamed Salah au prochain mercato estival. Interrogé dernièrement sur son avenir, Mohamed Salah a laissé planer le doute. « Je ne sais pas. Si vous me le demandez, je dis que je veux rester ici aussi longtemps que possible, mais comme je l'ai déjà dit, c'est entre les mains du club. Je donnerai toujours 100 % à la dernière minute où je suis dans ce club et je veux gagner autant de trophées que possible. Et je veux donner 100 % aux gens qui me montrent de l'amour tout le temps » , a confié l'attaquant de Liverpool à TV2 . Alors que l'avenir de Mohamed Salah est désormais incertain, Jürgen Klopp a également pris la parole. Et à en croire le technicien des Reds, il n'est pas encore temps de s'affoler.

«Je ne pense pas que la situation de Salah va perturber la saison»