Mercato : Les vérités d'Arteta après le départ d'Özil

Publié le 24 janvier 2021 à 10h20 par La rédaction

Mikel Arteta est revenu sur la gestion des joueurs en fin de contrat à Arsenal, forcé de résilier le contrat de Mesut Özil à six mois de son terme.