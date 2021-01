Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce prétendant sort du silence dans ce dossier chaud !

Publié le 23 janvier 2021 à 22h30 par La rédaction

Alors que Martin Odegaard est annoncé proche de rejoindre Arsenal dans le cadre d'un prêt jusqu'en fin de saison, Mikel Arteta s'est exprimé sur la possible venue du joueur du Real Madrid dans son effectif.

Martin Odegaard pourrait prochainement changer de club. En manque de temps de jeu au Real Madrid (9 matchs toutes compétitions confondues), le Norvégien ne rentre pas dans les plans de Zinedine Zidane. Ainsi, pour poursuivre sa progression et gagner du temps de jeu, Odegaard explorerait plusieurs pistes. Ainsi, la Real Sociedad a été annoncée sur les traces du milieu de 22 ans, mais un seul club aurait retenu l’attention d’Odegaard : Arsenal. Les Gunners ont eu du mal offensivement sur ce début d’exercice 2020-2021. Si l’équipe va de mieux en mieux en Premier League, Mikel Arteta voudrait tout de même apporter du soutien à Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang. Et c'est précisément dans cette optique que Martin Odegaard pourrait faire grand bien à l'écurie londonienne, tandis que d'après Fabrizio Romano, un accord serait très proche.

« Je vais probablement recevoir quelques appels téléphoniques aujourd'hui »