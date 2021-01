Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une grosse bataille attend Puel pour ce joueur du Barça !

Publié le 23 janvier 2021 à 20h15 par A.D.

Claude Puel ne serait pas au bout de ses peines pour Jean-Clair Todibo. En plus de l'OGC Nice, Parme et Benevento, le coach de l'ASSE devrait batailler avec la Lazio pour le défenseur du Barça.

Alors que son équipe est en difficulté depuis le début de saison, Claude Puel voudrait se servir du mercato hivernal pour renverser la vapeur. Dans cette optique, le coach de l'ASSE voudrait recruter un nouveau défenseur central. Pour remplir cette mission, Claude Puel envisagerait d'arracher Jean-Clair Todibo au FC Barcelone et aurait déjà formulé une offre pour obtenir gain de cause. Toutefois, Les Verts auraient plusieurs difficultés sur ce dossier, et notamment la concurrence, qui serait féroce. D'après les dernières indiscrétions de RMC Sport , Jean-Clair Todibo figurerait également sur les tablettes de l'OGC Nice et de Parme. Et ce ne serait pas tout puisque TMW a évoqué l'intérêt de Benevento dernièrement.

La Lazio fait irruption dans le dossier Todibo