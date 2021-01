Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le retour d'une ancienne pépite programmé par Pérez ? La réponse !

Publié le 23 janvier 2021 à 21h30 par La rédaction

Un an et demi après son arrivée au Real Madrid, Ferland Mendy est de plus en plus contesté. Alors qu’il devait remplacer un Marcelo en fin de course, l’ancien de l’OL n’arrive pas à convaincre. Ainsi, le Real Madrid pourrait envisager un retour de Sergio Reguilon, transféré à Tottenham cet été.

Le Real Madrid est en difficulté cette saison. Deuxièmes du championnat et très loin des performances qu’ils ont pu avoir par le passé, les joueurs de Zinedine Zidane n’arrivent pas à trouver la solution pour se remettre sur le droit chemin. Et c’est surtout au poste d’arrière gauche que le technicien français se creuserait la tête. Marcelo est très loin d’être le joueur qu’il était il y a quelques années. Et celui qui était désigné comme son successeur, Ferland Mendy, est de plus en plus contesté. Le Français n’est plus aussi performant qu'à son arrivée il y a un an et demi en provenance de l'OL. Ainsi, la direction du Real Madrid songerait déjà à le remplacer et explorerait de nouvelles pistes.

Le nom de l’entraîneur la saison prochaine sera décisif !