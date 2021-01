Foot - Mercato - Bordeaux

Mercato - Bordeaux : Un départ libre se confirme pour cet attaquant !

Publié le 23 janvier 2021 à 20h50 par La rédaction

Déjà évoquée il y a quelques mois, la situation de Nicolas De Préville revient sur la table pour Bordeaux qui ne devrait pas parvenir à retenir son attaquant de 30 ans, en fin de contrat cet été.