Foot - Mercato

Mercato : Barcelone, Real Madrid… Une tendance claire se dessine pour l’avenir d’Haaland !

Publié le 23 janvier 2021 à 20h30 par H.G. mis à jour le 23 janvier 2021 à 20h33

Annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries européennes, Erling Braut Haaland pourrait quitter le Borussia Dortmund lors de la prochaine session estivale des transferts. Seulement voilà, si le FC Barcelone et le Real Madrid ont été annoncés sur ses traces, aucune des deux écuries ne serait en mesure de financier son arrivée.

Il est sans conteste l’attaquant à la mode en Europe depuis un peu plus d’un an. Buteur très prolifique aussi bien du côté du RB Salzburg que du Borussia Dortmund où il évolue depuis janvier dernier, Erling Braut Haaland affole les compteurs et a ainsi attiré les regards de prestigieuses écuries européennes. Parmi celles-ci figureraient notamment le Real Madrid et le FC Barcelone, les deux géants espagnols étant respectivement en quête d’un successeur à Karim Benzema et à Luis Suarez. De plus, la prochaine session estivale des transferts sera la dernière au cours de laquelle Erling Braut Haaland n’aura pas sa clause libératoire de 75 M€ activée, chose qui pourrait pousser le Borussia Dortmund à le laisser filer afin de toucher le pactole et réaliser une belle plus-value.

« Actuellement, le Barça n'est pas en mesure de le faire »

Seulement voilà, si les Blaugrana et les Merengue sont annoncés avec insistance comme des prétendants à la signature du natif de Leeds, les deux clubs pourraient bien ne pas être en mesure de financier sa venue à cause de leurs pertes financières provoquées par la pandémie de Covid-19. Pour le FC Barcelone, il convient de rappeler qu’il est en délicatesse sur le plan financer depuis maintenant de nombreuses années, et la situation sanitaire n’a en rien arrangé cette situation. De quoi le rendre incapable de boucler la venue d’Erling Braut Haaland ? C’est du moins l’avis de Toni Freixa, candidat à l’élection présidentielle du FC Barcelone programmée au 7 mars prochain. « Lorsqu'un candidat sort en promettant Haaland, vous devez lui demander s'il va le payer de sa propre poche. Actuellement, le Barça n'est pas en mesure de le faire, dans quatre ans, oui, lorsque le stade sera réouvert et reviendra pour générer des revenus (…) La solution est une bonne gestion du sport », a-t-il indiqué dans des propos rapportés par Mundo Deportivo .

Le Real Madrid n’aurait pas non plus les moyens de recruter Erling Braut Haaland