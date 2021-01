Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour cet ancien de l’OL ?

Publié le 23 janvier 2021 à 20h45 par La rédaction

Plus vraiment en réussite au Bayern Munich, Corentin Tolisso pourrait connaitre un nouveau club et le PSG serait vraisemblablement sur le coup.

L’aventure allemande pourrait tourner court, pour Corentin Tolisso. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a clairement perdu sa place dans le dispositif d’Hans-Dieter Flick, sans oublier les différentes blessures qui l’ont handicapé. Ainsi, la presse allemande et plus précisément Bild ont annoncé un possible départ pour le Français... qui intéresserait le Paris Saint-Germain ! Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que Leonardo aimerait vendre plusieurs milieux au PSG, comme Idrissa Gueye et Julian Draxler, qui pourraient laisser leur place à Tolisso.

La Juventus en embuscade pour Tolisso