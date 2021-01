Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait un joli coup à jouer avec un ancien de l'OL !

Publié le 21 janvier 2021 à 15h15 par A.M.

Peu utilisé cette saison, Corentin Tolisso pourrait quitter le Bayern Munich l'été prochain. Et du côté Bavarois, on attendrait un signe du PSG.

Recruté pour 40M€ durant l'été 2017, Corentin Tolisso n'a jamais réussi à réellement s'imposer du côté du Bayern Munich. Cette saison, l'ancien milieu de terrain de l'OL joue peu. Entre les blessures et les choix d'Hans-Dieter Flick, l'international français n'a été titularisé qu'à 7 reprises en Bundesliga. Une situation qui pousse le club bavarois à envisager un départ de son joueur compte tenu du fait que son contrat prend fin en juin 2022. Le Bayern espère donc vendre Tolisso l'été prochain afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre un an plus tard.

Le Bayern place le PSG parmi les options pour Tolisso