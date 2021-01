Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé en plein doute sur son avenir ?

Publié le 23 janvier 2021 à 16h00 par D.M.

Courtisé par les plus grands clubs européens, Ousmane Dembélé se questionnerait sur son avenir. Le joueur voudrait rester au FC Barcelone, mais signer un nouveau contrat XXL dans un contexte délicat.

Et si Ousmane Dembélé vivait ses derniers mois sous le maillot du FC Barcleone ? Recruté pour 130M€ en 2017 avec la délicate mission de remplacer Neymar, le joueur français voit son contrat expirer en 2022 et n’a toujours pas prolongé son bail avec le club catalan. Une situation qui préoccupe les responsables catalans. En effet, le FC Barcelone pourrait être contraint de se séparer de Dembélé lors du prochain mercato estival afin d’éviter de le voir partir libre l’année prochaine. Plusieurs clubs auraient approché l’entourage du champion du monde à l’instar du Bayern Munich, Chelsea, Manchester United ou encore de la Juventus. Mais pour l’heure, rien n’aurait encore été décidé dans ce dossier et tout reste possible.

Comme Messi, Dembélé attendrait le résultat des prochaines élections présidentielles