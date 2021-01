Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Un changement radical en interne pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 22 janvier 2021 à 21h00 par D.M.

Critiqué ces dernières années pour son attitude dilettante et ses retards à l’entrainement, Ousmane Dembélé aurait changé radicalement de comportement pour le plus grand bonheur des dirigeants du FC Barcelone.

Recruté contre un chèque de 137M€ par le FC Barcelone, Ousmane Dembélé était annoncé comme le grand successeur de Neymar. Mais l’international français n’a jamais réussi à faire oublier l’attaquant brésilien. Touché par de multiples blessures, le champion du monde est resté éloigné de nombreux mois des terrains et n’a pu enchaîner. Par ailleurs, Dembélé n’a pas échappé aux critiques ces dernières années en raison de son attitude dilettante et de ses nombreux retards à l’entraînement. Toutefois depuis quelques mois, le joueur de 23 ans a adopté un comportement qui ravi ses dirigeants.

Le Barça ravi du comportement de Dembélé