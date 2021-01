Foot - Malaise

Barcelone - Malaise : Le coup de gueule de Griezmann après la défaite !

Publié le 18 janvier 2021 à 9h30 par La rédaction

Auteur de deux buts dimanche soir, Antoine Griezmann n'a pas pu empêcher la défaite de Barcelone contre l'Athletic Bilbao (2-3) en finale de la Supercoupe d'Espagne. L'international français n'a pas caché sa frustration après la rencontre.

« On est tristes, énervés, gênés,... tout ça. » Antoine Griezmann était passablement irrité après la défaite du FC Barcelone face à l'Athletic Bilbao (2-3) en finale de la Supercoupe d'Espagne dimanche. L'attaquant de 29 ans avait pourtant ouvert le score à la 40ème minute de jeu, avant de doubler la mise à la 76ème. Au final, ses efforts sont restés vains, car le Barça n'a jamais été en mesure de conserver l'avantage, rejoints au score par Bilbao après chaque but d'Antoine Griezmann. Dos à dos après l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se sont logiquement dirigées vers une prolongation, qui a vu l'équipe basque sortir victorieuse (3-2). Très marqué par cette contre-performance, l'attaquant français du Barça a continué d'évoquer les maux de son équipe à l'issue de son équipe.

« On ne s'est pas parlé »