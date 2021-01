Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Messi, Dembélé... Les raisons de la renaissance de Griezmann !

Publié le 11 janvier 2021 à 21h00 par La rédaction

Depuis son arrivée au FC Barcelone il y a un an et demi, Antoine Griezmann peine à s'affirmer. Mais, dernièrement, le Français commence à sortir la tête de l'eau. Un retour en forme qui coïncide avec tout un tas de critères qui le mettent en confiance.

Samedi dernier, Antoine Griezmann a réalisé une performance remarquable et remarquée sous le maillot du FC Barcelone. Comme souvent depuis son arrivée en Catalogne, le Français a connu un véritable coup d'éclat, terminant la rencontre face à Grenade avec un doublé et une passe décisive pour Lionel Messi. Reste désormais à savoir si Griezmann va être en capacité de poursuivre sur cette lancée ou s'il va de nouveau retomber dans ses travers et enchaîner les prestations plus que moyennes. Pour le moment, tous les voyants semblent être au vert du côté du Barça , entre le retour en forme de Messi, la satisfaction d'un nouveau système tactique de Koeman et l'entente entre Griezmann et Dembélé.

Messi, Dembélé et son rôle dans le 4-3-3 de Koeman