Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann a la solution à ses problèmes !

Publié le 11 janvier 2021 à 4h45 par T.M.

Arrivé au FC Barcelone il y a désormais plus d’un an et demi, Antoine Griezmann n’a toujours pas réussi à réellement trouver sa place. Malgré tout, le Français sait comment sortir de cette spirale négative.

Ce samedi, cela est rare, mais Antoine Griezmann a régalé avec le FC Barcelone. Face à Grenade, le Français a donné une passe décisive à Lionel Messi, tout en inscrivant un doublé durant la rencontre. Pour le Français, la question est désormais de savoir s’il va continuer sur cette lancée. En effet, depuis son arrivée au Barça, Griezmann a eu quelques coups de génie, qui ont toutefois rapidement disparu au milieu de ses nombreuses prestations en deçà. Les prochaines performances du champion du monde seront donc scrutées de très près, mais les difficultés pourrait bien être derrière le principal intéressé.

Griezmann sait comment briller !