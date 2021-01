Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Ce constat de Koeman sur les difficultés de Griezmann !

Publié le 8 janvier 2021 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il peine encore à s’imposer durablement au FC Barcelone, Antoine Griezmann a une nouvelle fois reçu le soutien de Ronald Koeman en conférence de presse ce vendredi.

Arrivé au FC Barcelone en provenance de l’Atlético de Madrid il y a un an et demi, Antoine Griezmann ne parvient toujours pas à montrer son meilleur visage au sein du club catalan. En effet, malgré quelques coups d’éclat, l’international français ne parvient pas à performer sur la durée chez les Blaugrana et subit ainsi les foudres de nombreux observateurs du Barça. Ces derniers temps, il est surtout reproché au natif de Mâcon son manque d’efficacité devant les buts, puisqu’il n’a été auteur que de trois réalisations en seize rencontres de Liga disputées cette saison. Toutefois, malgré ce maigre bilan, Antoine Griezmann semble conserver le soutien de Ronald Koeman.

« Griezmann doit marquer des buts pour être en confiance »