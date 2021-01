Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Koeman envoie un message fort à Umtiti après son retour !

Publié le 10 janvier 2021 à 0h30 par B.C.

Titularisé ce samedi pour affronter Grenade, Samuel Umtiti a reçu les félicitations de Ronald Koeman après le match.

Alors qu’il n’avait plus démarré un match depuis le 27 juin, et un match contre le Celta Vigo, Samuel Umtiti a fait son grand retour dans la peau d’un titulaire ce samedi, face à Grenade (4-0). Pourtant, Ronald Koeman avait décidé de miser sur Oscar Mingueza et Ronald Araujo pour sa charnière centrale, mais ce dernier s’est finalement blessé juste avant le coup d’envoi, de quoi donner l’occasion à Samuel Umtiti de revenir. Régulièrement freiné par des blessures et annoncé sur le départ, le champion du monde tricolore s’est montré satisfaisant sur la pelouse de Grenade, de quoi satisfaire l’entraîneur du FC Barcelone au coup de sifflet final.

« Umtiti a montré qu’il a sa place dans cette équipe »