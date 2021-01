Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Et si c’était la bonne pour Antoine Griezmann ?

Publié le 18 janvier 2021 à 7h00 par Th.B.

Ayant éprouvé des difficultés pour s’acclimater au jeu et à la philosophie du FC Barcelone, Antoine Griezmann marche sur l’eau en ce moment. L’occasion de revenir sur son retour en force.

Après une saison en demi-teinte malgré un bilan honorable de 15 buts toutes compétitions confondues lors de son premier exercice au FC Barcelone, Antoine Griezmann a connu un début tout aussi compliqué sous les ordres de Ronald Koeman. Dernièrement, pour El Pais , le champion du monde tricolore faisait passer le message suivant. « Pour moi, cela ne rentrait dans les buts pas et ça a l’air de bien aller. Ça se fait par étape. Dès fois, tout rentre, dès fois, rien ne rentre. J’ai besoin de cela : la confiance de l’entraîneur et la confiance de mes coéquipiers ». Et il semblerait bien que Griezmann disposerait de la confiance de ses coéquipiers désormais.

De fantôme à omniprésent, la résurrection de Griezmann