Barcelone - Malaise : Antoine Griezmann dispose d’un soutien de taille au Barça !

Publié le 14 janvier 2021 à 5h00 par T.M.

Alors que tout n’est pas tout rose pour Antoine Griezmann au FC Barcelone, le Français peut néanmoins compter sur certains soutiens. C’est notamment le cas avec Joan Laporta.

En 2019, le FC Barcelone a lâché 120M€ pour lever la clause libératoire d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid. Une dépense colossale qui est loin de porter ses fruits aujourd’hui. En effet, depuis son arrivée en Catalogne, le Français éprouve les plus grandes difficultés à s’imposer aux côtés de Lionel Messi et compagnie. Malgré quelques belles performances, Griezmann a du mal à enchainer. Des performances en deçà qui suscitent de nombreuses interrogations et critiques. Mais certains sont tout de même au chevet du champion du monde.

« Un joueur intelligent »