Barcelone - Malaise : Et si c’était le grand retour de Samuel Umtiti ?

Publié le 11 janvier 2021 à 6h00 par Th.B.

Gêné par les blessures pendant de longs mois, Samuel Umtiti a montré qu’il était de retour samedi soir face à Grenade. De quoi lui permettre de voir plus grand au FC Barcelone et en Équipe de France ?

Cette saison, Samuel Umtiti n’était jusqu’ici apparu qu’à deux reprises. La première, lors de la réception de la Juventus début décembre où il avait arboré la tunique du FC Barcelone pendant 36 minutes et avant Noël à l’occasion du déplacement du Barça sur la pelouse de Valladolid où Ronald Koeman lui avait offert 20 minutes. Peu, très peu pour le champion du monde tricolore qui était jusqu’au début de la saison 2018/2019 un titulaire indiscutable au FC Barcelone. Néanmoins, Umtiti a enchaîné les blessures depuis le Mondial, mais il semble désormais être sur la voie de la rédemption. Samedi, pour la large victoire du FC Barcelone à Grenade (4-0), Samuel Umtiti a disputé l’intégralité de la rencontre et a reçu les éloges de son entraîneur après le succès blaugrana en conférence de presse.

« Umtiti a montré qu'il a sa place dans cette équipe »