Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman lâche ses vérités sur ce dossier chaud !

Publié le 10 janvier 2021 à 8h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé que la relation entre Ronald Koeman et Riqui Puig n’est pas au beau fixe, l’entraîneur barcelonais a tenu à clarifier les choses vis à vis de la jeune pépite du FC Barcelone, aussi bien concernant ses rapports avec lui que sur son avenir chez les Blaugrana.

Pourtant considéré comme l’un des meilleurs joueurs issus de la Masia ces dernières années, Riqui Puig ne bénéficie pas d’un temps de jeu conséquent sous les ordres de Ronald Koeman. Plus encore, au cours de la dernière session estivale des transferts, l’entraîneur néerlandais s’est attiré les foudres de nombreux supporters du Barça lorsqu’il a demandé à la jeune pépite de quitter les Blaugrana pour aller gratter du temps de jeu ailleurs en prêt. Depuis, le milieu de 21 ans est devenu un sujet de débat parmi les observateurs du FC Barcelone, certains ne manquant pas de fustiger le fait que Ronald Koeman ne donne pas sa chance à Riqui Puig, un joueur qu’il n’apprécierait pas et qu’il aurait même accusé d’être l’une des taupes du vestiaire. De plus, il a même laissé entendre ce vendredi que le natif de Matadepera pourrait être amené à s'en aller prochainement pour enfin bénéficier du temps de jeu dont il a besoin. Ainsi, face à tous les spéculations, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas est sorti du silence ce samedi soir après la victoire du Barça contre le Granada CF (4-0).

« Si je pense à quelque chose à propos de Riqui, je lui parle »