Barcelone - Malaise : Koeman en rajoute une couche sur le coup de sang de Messi

Publié le 20 janvier 2021 à 22h00 par A.D.

Dans les derniers instants de la Supercoupe d'Espagne, Lionel Messi a été expulsé à la suite d'un très vilain geste. Alors que son numéro 10 et capitaine a écopé de deux matchs de suspension, Ronald Koeman a affiché un souhait fort.

Lionel Messi a eu du mal à accepter la défaite face à l'Athletic Bilbao en Super Coupe d'Espagne (3-2). A quelques instants du coup de sifflet final, le capitaine du FC Barcelone a eu un geste d'humeur. Coupable d'une grossière faute, Lionel Messi a été expulsé et a dû retourner aux vestiaires plus tôt que prévu. Après la rencontre, Ronald Koeman a préféré assurer la défense de son numéro 10 et pointer du doigt l'arbitrage. « Ce que je pense de l'arbitrage ? Il vaut mieux que je ne parle pas des arbitres pour ne pas me répéter. Que s'est-il passé lors de la faute ? C'est aussi la qualité de l'adversaire et le fait d'avoir des gens qui sont très bien au-dessus. C'est toujours difficile pour nous, nous manquons de hauteur dans ce type d'actions » , avait déclaré Ronald Koeman en conférence de presse d'après-match. Alors que Lionel Messi a écopé de deux matchs de suspension, l'entraineur du FC Barcelone s'est une nouvelle fois prononcé sur le coup de sang de son protégé et a fait savoir qu'il espérer voir cette sanction être allégée.

«Avec un peu de chance, ils réduiront la sanction, sinon...»