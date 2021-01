Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si le départ de Messi relançait l’avenir de Dembélé ?

Publié le 17 janvier 2021 à 1h30 par La rédaction

Ousmane Dembélé est en grande forme récemment. De retour de blessure et au top niveau, l’international français ravit de plus en plus les fans du FC Barcelone. Certains pensent même qu’il pourrait confirmer son potentiel et prendre la succession de Lionel Messi en cas de départ de l’Argentin, dont un certain Rivaldo.

Décidément, Ousmane Dembélé semble convaincre de plus en plus à Barcelone. Embêté par les blessures depuis son arrivée en Catalogne à l'été 2017, l’international français était devenu un indésirable, tant son comportement hors-terrain agaçait. Très proche d’un départ lors du dernier mercato estival, le joueur de 23 ans a réussi à inverser la tendance. En grande forme récemment, Dembélé ravit les supporters du club catalan. Mieux encore, il satisfait Ronald Koeman, qui espère voir le joueur continuer sur cette dynamique pour progresser et exploiter au mieux son potentiel. Alors que Lionel Messi pourrait quitter le club blaugrana à l'issue de la saison, certains voient même le Français prendre la succession de l’Argentin.

« Il pourrait bénéficier d'une éventuelle sortie de Lionel Messi cet été pour enfin confirmer son nom en tant que star de l'équipe »