Mercato - PSG : Le Real Madrid afficherait une certitude en coulisses pour Mbappé !

Publié le 23 janvier 2021 à 17h15 par A.M.

Toujours très intéressé par Kylian Mbappé, le Real Madrid serait convaincu que l'attaquant français ne prolongera pas son bail avec le PSG et maintient son ambition de passer à l'action l'été prochain.

« Je veux réfléchir sur ce que je veux faire ces prochaines années, où je veux être, et c’est comme ça que ma réflexion se tourne. Mais oui, il faudra bientôt faire un choix mais je suis en pleine réflexion. Ce n’est pas une volonté de gagner du temps ou quoi, parce que c’est vraiment une réflexion ». Voilà le message lâché par Kylian Mbappé, après la victoire contre Montpellier vendredi soir (4-0). Par conséquent, l'attaquant du PSG semble en pleine réflexion pour son avenir, conscient qu'en cas de prolongation, il s'engagerait sur le long terme à Paris où il évolue depuis 2017 alors que son contrat actuel court jusqu'en 2022. Mais en coulisses, le Real Madrid continue de faire le forcing.

Le Real Madrid est toujours convaincu que Mbappé ne prolongera pas