Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà trouvé le successeur d’André Villas-Boas !

Publié le 24 janvier 2021 à 8h45 par T.M.

Visiblement, les heures d’André Villas-Boas à l’OM pourraient bien être comptées. Et pour remplacer l’entraîneur portugais, Pablo Longoria aurait déjà une idée en tête.

A l’OM, les défaites s’enchainent et les questions se multiplient concernant l’avenir d’André Villas-Boas. Après Nîmes et le RC Lens, c’est l’AS Monaco qui vient de faire tomber les Phocéens, les enfonçant un peu plus dans la crise. Et suite à ce nouveau revers, un froid a été jeté concernant la suite de l’aventure de l’entraîneur portugais sur le banc phocéen. En effet, le danger serait imminent pour Villas-Boas. En marge de cette rencontre entre l’AS Monaco et l’OM ce samedi, Miguel Ángel Román, journaliste pour Movistar , a assuré que la direction marseillaise réfléchissait à se séparer de son entraîneur.

Ernesto Valverde pour le remplacer ?

A 6 mois de la fin de son contrat, André Villas-Boas pourrait donc quitter l’OM. La question est alors de savoir qui pourrait venir le remplacer sur le banc phocéen. Une question à laquelle Pablo Longoria pourrait déjà avoir une réponse. En effet, selon Miguel Ángel Román, c’est Ernesto Valverde qui pourrait être choisi pour prendre les commandes de l’OM. A 56 ans, El Txingurri est actuellement libre de tout contrat, lui qui avait été remercié par le FC Barcelone en janvier 2020.