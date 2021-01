Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Sanson... Pierre Ménès s'enflamme pour le travail de Longoria !

Publié le 24 janvier 2021 à 0h00 par La rédaction

Débarrassés de Strootman, de Sanson et de Mitroglou, renforcés par les arrivées de Lirola et de Milik... L'OM et Pablo Longoria réalisent jusque-là un grand mercato hivernal. De quoi s'attirer les compliments de Pierre Ménès.

Arrivé à l'OM en juillet dernier, Pablo Longoria a depuis endossé son rôle de Head of Football . Trop court pour prouver ses compétences sur le mercato estival, Longoria s'est montré on ne peut plus actif depuis l'ouverture du mercato hivernal. Son objectif n'est autre que de réaliser les meilleures affaires possibles pour renforcer l'effectif de l'OM, tout en s'assurant de ne pas creuser dans des finances déjà mises à mal. Pour le moment, il a réalisé de très bons coups en se délestant de gros salaires tels que celui de Kevin Strootman, en se séparant du contrat de Kostas Mitroglou et en tirant un joli profit en vendant prochainement Morgan Sanson. Dans le sens des arrivées, Pablo Longoria est parvenu à renforcer les deux postes faibles notifiés par André Villas-Boas - ceux de latéral droit et d'attaquant - en faisant venir Pol Lirola et Arkadiusz Milik. Un mercato hivernal loin d'être clôt, un milieu de terrain étant encore recherché, mais qui convainc bon nombre d'observateurs, y compris Pierre Ménès.

« C’est du bon boulot ! Du super mercato ! »