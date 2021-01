Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se prononce sur la grande première de Milik !

Publié le 24 janvier 2021 à 13h10 par La rédaction

André Villas-Boas, l'entraîneur marseillais, a évoqué la première apparition d'Arkadiusz Milik sous les couleurs de l'OM ce samedi contre Monaco (3-1) et a détaillé la manière avec laquelle il compte l'utiliser lors des prochaines semaines.

Avant-centre tant réclamé par André Villas-Boas lors de ce mercato hivernal, Arkadiusz Milik a revêtu le maillot de l'OM pour la toute première fois face à Monaco ce samedi (3-1). L'ancien attaquant du Napoli est resté sur le banc pour l'ensemble de la première période, avant d'entrer en jeu en deuxième mi-temps, prenant la place de Dario Benedetto à la 59ème minute du match. Au terme de la rencontre, André Villas-Boas a expliqué pourquoi Arkadiusz Milik ne figurait pas dans le onze de départ de l'OM au coup d'envoi : « Il n'a pas joué en novembre lors de sa dernière sélection pour la Pologne car il était écarté au Napoli. On voudrait ne pas prendre de risque à cause de son manque de rythme. »

« Trouver la dynamique juste pour lui pour qu'il puisse mettre des buts »