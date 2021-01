Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur une arrivée de Lionel Messi !

Publié le 24 janvier 2021 à 17h45 par La rédaction

Alors que son avenir à Barcelone est plus incertain que jamais, certains journalistes imaginent déjà Lionel Messi rejoindre le PSG en juin prochain.

Lionel Messi portera-t-il encore le maillot du FC Barcelone la saison prochaine ? Cette question est loin d'avoir trouvé une réponse. Le scénario d'un départ du prodige argentin est totalement envisageable, la faute notamment à l'incertitude régnant autour de la présidence du FC Barcelone et aux dettes accusées par le club catalan. Par conséquent, rien n'indique que Lionel Messi, après 20 ans chez les Blaugrana , poursuivra l'aventure en Catalogne la saison prochaine. Une chose est sûre : les offres ne manqueront pas, et le PSG pourrait bien tenter sa chance avec La Pulga...

« Si Leonardo a l’opportunité de faire signer Messi, il le fera »