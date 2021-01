Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un club de Ligue 1 en embuscade pour cette cible de Longoria ?

Publié le 24 janvier 2021 à 7h30 par La rédaction

Susceptible de manquer en densité au milieu de terrain après le départ imminent de Morgan Sanson, l'OM s'est lancé à la recherche d'un remplaçant. L'une des pistes mènerait à Mahmoud Dahoud, mais la concurrence serait rude.

Alors qu'un accord a été trouvé entre les dirigeants de l'OM et ceux d'Aston Villa, Morgan Sanson a déjà quitté le groupe phocéen afin de passer sa visite médicale ce dimanche. Si son départ venait à être acté, les dirigeants de l'OM pourraient empocher entre 15 et 19M€ selon les sources. De quoi leur permettre de renforcer le milieu de terrain, affaibli par le départ de Strootman et celui à venir de Sanson. Pour cela, Pablo Longoria a déjà activé quelques pistes menant notamment à Amine Harit, joueur de Schalke 04, mais pas que. Selon Sport1 , les dirigeants de l'OM se tourneraient à nouveau vers l'Allemagne et s'intéresseraient à Mahmoud Dahoud, international allemand de 25 ans qui joue actuellement au Borussia Dortmund. Seule ombre au tableau, l'Olympique de Marseille ne serait pas le seul club à surveiller ce dossier.

Monaco serait également sur le coup pour Dahoud !