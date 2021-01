Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas reçoit un message fort pour son avenir !

Publié le 24 janvier 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Alors qu’André Villas-Boas a traversé ces derniers jours une période très délicate à l’OM, remettant d’ailleurs en question son avenir, Valère Germain apporte tout son soutien à l’entraîneur portugais.

Interrogé cette semaine en conférence de presse, André Villas-Boas avait lâché une petite bombe sur sa situation personnelle à l’OM : « Si j’ai proposé ma démission ? La semaine dernière, oui, pas aujourd'hui. Ma place est à la disposition de la direction. Je reste à leur disposition, pas de problème » . Une révélation tonitruante de la part de l’ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham, qui a donc songé à quitter ses fonctions à l’OM. Et Villas-Boas dispose pourtant de plusieurs soutiens de taille en interne…

« On est tous derrière lui »