Le PSG se rate, une grande promesse est faite dans le vestiaire

Dépassé en première période et malchanceux en seconde, le PSG a raté sa demi-finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (1-0) et devra afficher un autre visage la semaine prochaine pour espérer aller à Wembley. Au sein du vestiaire, on croit en la qualification comme l’a annoncé Marquinhos mais aussi Luis Enrique.

Première manche ratée pour le Paris Saint-Germain. Surpris par le Borussia Dortmund (1-0) après la demi-heure de jeu et maladroit face au but ensuite, le club de la capitale aborde le match au Parc des Princes en position défavorable et devra encore rattraper un retard d'un but pour espérer se hisser jusqu’à Wembley, lieu de la finale de la Ligue des champions. Marquinhos y croit et compte sur le public parisien.

« On va faire mieux au prochain match, passer en finale »

« L'équipe était là, c'est toujours très difficile de jouer ici. On connaît le contexte, on est venu pour chercher cette victoire, on n’a pas réussi. 1-0... On l’a déjà fait avant, on a montré qu’on peut le faire. Surtout à la maison avec l'énergie de nos supporters, c'est sûr que ça va être un scénario différent , a confié le capitaine parisien au micro de Canal +, relayé par CulturePSG. Le Parc, les supporters, on sait qu’on peut faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait ici. Il faut juste être plus décisif derrière et devant. On a pris un but qu’on ne peut pas prendre. On l'a dit toute la semaine, cette passe en profondeur du Borussia... Ce sont des détails qui font la différence et on va faire mieux au prochain match, passer en finale. »

« Je vous le promets »