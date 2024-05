PSG : La promesse XXL de Luis Enrique !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a raté le premier test de ces demi-finales de Ligue des champions au mur jaune du Borussia Dortmund mercredi soir. Battu 1 but à 0, le PSG de Luis Enrique n’a certainement pas rendu les armes à en croire les propos de l’entraîneur espagnol qui promet une finale aux fidèles supporters du club de la capitale à Wembley.

Luis Enrique a vu son équipe faire preuve d’un cruel manque de réalisme sur la pelouse du Signal Iduna Park. Et plus précisément en seconde période de cette demi-finale aller de Ligue des champions opposant le PSG au Borussia Dortmund. Les Parisiens se sont inclinés par la plus petite des marges dans la Ruhr (1-0) après avoir tapé deux fois le poteau de Gregor Kobel notamment.

Le PSG va devoir réitérer l’exploit de Barcelone !

Comme face au FC Barcelone lors du tour précédent (2-3), le PSG devra inverser la tendance à l’occasion de la seconde manche afin de continuer à rêver plus grand dans la compétition reine en Europe. La finale se jouera à Wembley le 1er juin prochain et Luis Enrique l’a assuré aux médias mercredi soir après la défaite des siens, l’objectif est toujours à portée de mains du Paris Saint-Germain.

«On va aller chercher cette finale»