PSG : Énorme inquiétude pour un joueur de Luis Enrique

Jean de Teyssière

À un peu plus d'un mois de l'Euro 2024, Didier Deschamps doit être inquiet durant cette demi-finale aller entre le Borussia Dortmund et le PSG. Sur le but du Borussia Dortmund marqué par Niclas Fullkrug, Lucas Hernandez s'est blessé au genou. Le défenseur de Luis Enrique a été contraint de laisser sa place à Lucas Beraldo à la 40ème minute de jeu...

Depuis son retour de blessure suite à une rupture du ligament croisé du genou lors de la Coupe du Monde, l'état de santé physique de Lucas Hernandez est plus que rassurant. L'international français a réussi à retrouver son niveau et est très vite devenu un homme fort de l'équipe de Luis Enrique. Mais une très mauvaise nouvelle pourrait rapidement tomber...

Lucas Hernandez se blesse au genou

Durant la rencontre entre le Borussia Dortmund et le PSG, Lucas Hernandez s'est blessé au genou. Sur le but des Allemands marqué par Niclas Fullkrug, le genou gauche de l'international français a eu l'air de se tordre sous le poids de l'attaquant allemand. Le défenseur du PSG a été remplacé par Luis Enrique avant la mi-temps par Lucas Beraldo.

Mercato : Un buteur annoncé au PSG la saison prochaine ! https://t.co/Z7hCvLS0C3 pic.twitter.com/3bivo3XKTO — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Inquiétude avant l'Euro

Cette blessure de Lucas Hernandez a de quoi donner des sueurs froides aux supporters du PSG et de la France. L'homme fort de la défense parisienne espère certainement ne pas connaître la même blessure au genou, lui qui avait été victime d'une rupture du ligament croisé du genou droit durant le premier match de la Coupe du monde 2022, face à l'Australie (4-1). Embêtant lorsqu'on sait que dans deux semaines, Didier Deschamps donnera sa liste pour l'Euro...