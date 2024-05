Deschamps envoie un gros message à un joueur du PSG

La rédaction

Arrivé l’été dernier contre un chèque de 45M€, Bradley Barcola fait désormais les beaux jours du Paris-Saint Germain. Virevoltant sur son aile gauche, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais affiche des performances de très haute volée cette saison et est un acteur majeur de la qualification du PSG en demi-finale de la Ligue des Champions. Assez pour espérer participer à l’Euro 2024 ?

Le Paris-Saint Germain version Luis Enrique réalise sans aucun doute l’une des plus belles saisons de l’histoire du club. Déjà vainqueurs de la Ligue 1 et du Trophée des champions, qualifiés en finale de la Coupe de France, mais surtout en demi-finale de la Ligue des Champions, les Parisiens sont sur un nuage. Parmi les éléments clés de cette belle réussite : Bradley Barcola. Recrue surprise du dernier mercato estival du PSG, le Français éclabousse la Ligue 1 et l’Europe de son talent cette saison. Assez pour convaincre Didier Deschamps ?

Deschamps ouvre la porte à Barcola

Lors d’un entretien accordé à l’AFP , Didier Deschamps a évidemment été questionné à propos de l’Euro 2024, qui débutera le 17 juin contre l’Autriche pour les Bleus. Interrogé sur une potentielle présence de Bradley Barcola dans son groupe, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille a laissé la porte ouverte. « Mais bien sûr. Attention, je ne suis pas en train d'affirmer que je vais le prendre. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas l'habitude d'appeler en phase finale des joueurs que je n'ai pas retenus avant que je vais m'en priver. Je ne fonctionne pas avec ce type de règles. Je ne suis pas conservateur et je ne fais pas des choix en me demandant ce que l'on en pensera », a-t-il lancé.

«Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions»