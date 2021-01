Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 24 janvier 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG met tout en œuvre pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, l’attaquant français a clairement ouvert la porte à ses dirigeants vendredi soir.

Depuis maintenant plusieurs mois, Leonardo s’active en coulisses pour prolonger au plus vite le contrat de Kylian Mbappé qui court actuellement jusqu’en juin 2022 au PSG. Un dossier épineux, surtout que l’international français est très courtisé sur le marché des transferts (Real Madrid, Liverpool), et le club parisien doit donc boucler ce dossier avant l’été prochain sous peine d’envisager une vente de Mbappé. Et le PSG a reçu une bonne nouvelle vendredi soir…

« Je suis reconnaissant envers le PSG »