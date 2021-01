Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle menace pour Leonardo avec cet attaquant de Serie A ?

Publié le 23 janvier 2021 à 22h45 par A.D.

En froid avec son entraineur Paulo Fonseca, Edin Dzeko aurait été proposé au PSG et à d'autres clubs européens, et plus précisément en Italie et en Angleterre. En plus de la Juventus, West Ham pourrait perturber les plans de Leonardo pour l'attaquant de la Roma.

Pour pallier le possible départ de Moise Kean - prêté sans option d'achat par Everton - en fin de saison, Leonardo aurait identifié un tout nouveau profil : Edin Dzeko. Alors que la communication serait totalement rompue avec son entraineur Paulo Fonseca, le buteur de l'AS Rome aurait été proposé à plusieurs clubs européens, et notamment au PSG, en Italie et en Angleterre selon les dernières informations de Calciomercato.it . Prêt à se jeter sur Edin Dzeko, Leonardo devrait se frotter à la Juventus et à West Ham sur ce dossier.

West Ham se montrerait pressant pour Edin Dzeko

D'après les indiscrétions de Nicolo Schira, divulguées sur son compte Twitter ce samedi après-midi, il y aurait bel et bien une fracture entre Paulo Fonseca et Edin Dzeko. Une fracture similaire à celle entre Papu Gomez et Gian Piero Gasperini à l'Atalanta. Dans cette optique, l'AS Rome serait dans l'obligation de se séparer de son entraineur ou de son ancien capitaine. Et comme l'a indiqué le journaliste italien, Edin Dzeko pourrait faire l'objet d'une grosse bataille. En effet, West Ham mettrait la pression pour recruter le buteur bosnien, tandis que le PSG et l'Inter seraient attentifs à sa situation.